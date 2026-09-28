El sentido mensaje de Carmen Gloria a Carabineros al inicio de su programa tras crimen de cabo Aguilera

28 sept. 2026 - 16:47 hrs.

Carmen Gloria Arroyo inició su programa de este lunes con un sentido mensaje dirigido a Carabineros, tras la muerte de uno de sus funcionarios durante un procedimiento policial en Lo Espejo.

Antes de comenzar "Carmen Gloria: Fuerte y Claro", la conductora quiso expresar sus condolencias por el fallecimiento del cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández.

"Nuestro cariño para ustedes"

“Antes de partir nuestro programa de hoy, quiero sumarme y hacer llegar nuestras condolencias como equipo y como cada uno de los integrantes de este equipo al cuerpo de Carabineros de Chile”, expresó.

La abogada destacó el trabajo que desarrollan diariamente los funcionarios policiales: "...como un respaldo a esta noble y sacrificada labor que desempeñan día a día cuidándonos a todos nosotros".

El mensaje finalizó con unas palabras de afecto dirigidas directamente a los integrantes de la institución: “Nuestro cariño para ustedes”, manifestó la conductora.

Tenía 30 años y un hijo de 10 meses

El cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández falleció luego de recibir un impacto de bala en el rostro y en el tórax durante un procedimiento policial en Lo Espejo la noche del domingo.

El funcionario fue trasladado hasta la Clínica Las Condes, donde recibió atención médica debido a la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, se confirmó su fallecimiento.

Aguilera pertenecía a la 42ª Comisaría Radiopatrullas, tenía 30 años y era padre de un niño de 10 meses. Con su muerte, fue reconocido como el mártir número 1.257 de Carabineros.

El delincuente que mató al uniformado fue abatido en el lugar por otro funcionario. Era venezolano y estaba en situación irregular en Chile. Además, había sido detenido por Carabineros durante un procedimiento en abril y luego dejado en libertad.

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