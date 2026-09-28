Los 7 de Cornell: Reabren investigación sobre violación grupal en universidad de Estados unidos

28 sept. 2026 - 16:10 hrs.

La Fiscalía del condado de Tompkins, en Nueva York, reabrirá la investigación por una denuncia de agresión sexual que habrían cometido siete integrantes de una fraternidad en contra de una exestudiante de la Universidad de Cornell.

El caso se remonta a octubre de 2024 y volvió a tomar fuerza luego de que el abogado de la mujer presentara una demanda civil contra la universidad, alegando que el establecimiento no hizo lo suficiente para proteger a la denunciante.

Según CNN, la víctima, identificada con el nombre genérico de Jane Doe (para evitar que se difunda su identidad), acusa a los siete estudiantes de haberla drogado y agredido sexualmente en una vivienda de la fraternidad Chi Phi. A casi dos años de ese hecho, el 16 de septiembre, nuevamente se presentó la demanda.

Ninguno de los miembros de la fraternidad ha sido acusado penalmente. La denuncia alega que se impusieron suspensiones temporales y que "se les brindó la oportunidad de atenuar su conducta mediante la presentación de ensayos" a la universidad, afirmación que Cornell negó.

AFP

Buscan determinar si existe evidencia adicional

El fiscal Matthew Van Houten confirmó a ABC que el caso será presentado ante un gran jurado, luego de que la investigación inicial sobre la presunta agresión no derivara en cargos penales.

Van Houten explicó que buscan determinar si hay nueva evidencia que pueda cambiar la evaluación de noviembre de 2024 y si se cometió un delito.

Además declaró que en el relato entregado originalmente a la policía, la mujer "nunca afirma haber sido drogada sin su conocimiento. Admite haber consumido drogas y alcohol voluntariamente y a sabiendas. No alega haber sido obligada a participar en ningún acto".

"No afirma haber estado físicamente indefensa, inconsciente o incapacitada en ningún momento durante su estancia en la casa de la fraternidad", agregó.

Universidad negó las acusaciones

El abogado de la denunciante, Thomas P. Giuffra, cuestionó la investigación y aseguró que su representada no volvió a ser contactada por investigadores especializados.

"Me resulta difícil comprender cómo se pudo haber llevado a cabo una investigación criminal exhaustiva cuando ella nunca habló con nadie más que con el agente que recibió su denuncia inicial", sostuvo.

La Universidad de Cornell, en tanto, negó que los estudiantes involucrados hubieran recibido sanciones menores y afirmó que su investigación interna terminó con distintas medidas disciplinarias, entre ellas expulsiones y suspensiones. La institución también señaló que la fraternidad fue cerrada en 2024.