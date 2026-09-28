"Nubes convectivas": Armada emite aviso por probabilidad de trombas marinas en dos regiones del país
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
El Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano, perteneciente a la Armada de Chile, emitió un aviso especial por la probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas asociadas a trombas marinas en sectores oceánicos y costeros de dos regiones del país.
De acuerdo con el aviso, el fenómeno podría registrarse durante la jornada de este lunes 28 de septiembre, debido a condiciones atmosféricas favorables para el desarrollo de este tipo de eventos.
¿Qué regiones serían afectadas?
El aviso contempla un periodo entre las 12:00 y las 21:00 horas de este lunes, abarcando el sector oceánico y costero desde la región de La Araucanía hasta la región de Los Ríos.Ir a la siguiente nota
Meteorología Marina explicó que el posible desarrollo de nubes convectivas generaría "condiciones propicias para la formación de trombas marinas".
Desde el organismo aclararon que, ante eventuales cambios en las condiciones previstas, estos serán informados oportunamente.
Aviso de tormentas eléctricas
En tanto, desde la Dirección Meteorológica de Chile se mantiene vigente un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para la tarde de este lunes en las siguientes regiones:
- La Araucanía (Valle, Precordillera)
- Los Ríos (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
- Los Lagos (Valle, Precordillera, Chiloé, Litoral Interior, Cordillera Austral)
- Aysén (Insular Norte, Cordillera Austral Norte, Insular Sur)
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