Con cámara y comunicación directa con Carabineros: Así son los módulos de seguridad que están llegando a Barrio Meiggs

28 sept. 2026 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo punto de seguridad comenzó a tomar forma en Barrio Meiggs. Se trata de un moderno módulo que contará con cámaras conectadas directamente con la central de la Municipalidad de Santiago y un espacio de atención para quienes enfrenten alguna emergencia en el sector.

La estructura llegó desde China durante la madrugada del sábado y fue instalada durante el fin de semana. Durante esta semana continuará su implementación para comenzar a funcionar con personal de seguridad municipal.

Cámaras y atención al público

El módulo contará con una central de cámaras que permitirá observar lo que ocurre en sus alrededores y mantener comunicación con la central del municipio y Carabineros. Ante una emergencia, desde este punto se podrán activar los protocolos correspondientes.

También tendrá un mesón de atención al público. Por ejemplo, si una persona sufre el robo de su teléfono mientras circula por el sector, podrá acudir al módulo, entregar información sobre lo ocurrido y comunicarse con los encargados de seguridad.

El espacio, además, cuenta con un baño y distintos dispositivos que todavía están siendo instalados. Una vez terminada esta etapa, quedará completamente operativo.

Ocho nuevos puntos de seguridad

La estructura instalada en Meiggs será parte de un despliegue mayor. En los próximos días se instalará un segundo módulo de las mismas características en Plaza de Armas.

A ellos se sumarán seis casetas de menor tamaño que serán distribuidas en distintos puntos de Barrio Meiggs. En total, serán ocho nuevos puntos de seguridad.

La medida busca reducir los tiempos de respuesta ante emergencias, reforzar la prevención y apoyar el control de los flujos peatonales y vehiculares en los accesos. También permitirá reforzar la prevención frente a incivilidades y comercio informal.

El nuevo sistema se incorpora a las intervenciones que ya se han realizado en el sector. Entre ellas se cuentan la instalación de cerca de 13 portones en distintos puntos.

Una donación de la comunidad china

La llegada de estos módulos se concretó mediante una colaboración entre la Municipalidad de Santiago, la Asociación de Desarrollo del Barrio Meiggs y la comunidad china en Chile.

Las estructuras fueron donadas y su instalación no representa un costo para el municipio.

“Hemos recibido las primeras oficinas preciosas que nos donó la ciudad de Lishui en China con la comunidad china del barrio Meiggs, que van a ser utilizadas para atención de público, para informaciones, para seguridad. Son un lujo, igual en la línea de llevar el barrio Meiggs al mejor estándar internacional. “Un barrio visitado por miles de personas de Chile entero y del extranjero que va a quedar en los próximos años transformado en un lugar maravilloso”, señaló el alcalde de Santiago, Mario Desbordes.