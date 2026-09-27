"Episodio tormentoso": Alejandro Sepúlveda detalla los sectores con "mayor probabilidad" de recibir precipitaciones en la RM
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, se refirió esta mañana al pronóstico de precipitaciones y tormentas eléctricas que afectará a la Región Metropolitana durante el día lunes.
En su reporte para Meganoticias Siempre Juntos, el comunicador detalló la hora en que comenzaría el fenómeno y algunos de los sectores que tienen "mayor probabilidad" de recibirlos.
¿Dónde está la mayor probabilidad de tormentas?
De entrada, explicó que "mañana después de las tres, cuatro de la tarde, es cuando aparece la probabilidad de chubascos, que son precipitaciones que se presentan de manera zonal, puntual y en lapsos muy acotados".Ir a la siguiente nota
Desde ese mismo rango horario y "hasta cerca de la medianoche" también aparece la probabilidad de las tormentas eléctricas.
De acuerdo al pronóstico, existe "mayor probabilidad en San José de Maipo que en Melipilla, mayor probabilidad en Lo Barnechea que en Maipú, mayor probabilidad en La Florida que en Pudahuel".
Esto es porque la activación de la nubosidad ocurre principalmente en donde esta interactúa con el relieve, es decir, en los cordones montañosos que rodean a Santiago. Sin embargo, el periodista aclaró que esto "no quiere decir que también puedan recibir algo de agüita" en otras comunas.
A modo de resumen, Sepúlveda reiteró que "mañana, a la hora de salir de casa al trabajo, al colegio, a los quehaceres, a los trámites, a las diligencias: nada. Y al regreso, ahí podríamos tener algunos chubascos y tormentas eléctricas".
Chubascos y tormentas no solo en la RM
El fenómeno no solo ocurriría en la RM, "sino que también en el interior de Coquimbo, interior de Valparaíso, interior de O'Higgins, región del Maule y también incluso del Ñuble".
"Este episodio tormentoso que tienen para hoy en la tarde desde sectores de Maule hacia el sur, mañana se prolonga hasta el interior de Coquimbo e incluye la Región Metropolitana", finalizó.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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