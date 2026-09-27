Tarjeta Banco de Materiales: Estos son los montos que entrega el subsidio

27 sept. 2026 - 08:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) tiene actualmente abiertas las postulaciones para la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar, subsidio que permite realizar mejoras menores a las viviendas lideradas por una mujer.

¿Cuáles son los montos del subsidio?

El monto de la Tarjeta Banco de Materiales depende del tipo de mejora que se desea realizar en el hogar:

Reparación de techumbre: 25 UF ($1.025.202).

($1.025.202). Reparación de baño: 15 UF ($615.121)

($615.121) Instalación o reposición de cierres perimetrales: Hasta 40 UF (hasta $1.640.324).

Para acceder a estos dineros se debe tener una Cuenta de Ahorro para la Vivienda en BancoEstado, Scotiabank, Coopeuch o Caja Los Andes, la que debe tener un ahorro mínimo de:

Reparación de techumbre: 1 UF ($41.008).

($41.008). Reparación de baño: 1 UF ($41.008)

($41.008) Instalación o reposición de cierres perimetrales: 2 UF ($82.016).

Cabe destacar que la Tarjeta Banco de Materiales es solo para comprar los elementos necesarios para reparar la vivienda, ya que no financia la mano de obra, servicios de construcción ni transporte de los materiales.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Las postulaciones al subsidio están abiertas hasta el próximo viernes 9 de octubre en el sitio web del Minvu (pincha aquí) y para participar de la convocatoria se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser mujer y jefa de hogar.

Tener Carnet de Identidad vigente.

Integrar un hogar de al menos 2 personas según el Registro Social de Hogares (RSH).

según el Registro Social de Hogares (RSH). Contar con un RSH vigente y estar clasificada entre el 70% y el 100% .

. No haber sido beneficiada anteriormente con el Programa de Protección al Patrimonio Familiar (DS225) o el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27).

Además de los requisitos personales, la vivienda a mejorar también debe cumplir con ciertos requerimientos:

Ser de tu propiedad o de algún integrante de tu familia declarado en el RSH.

declarado en el RSH. Ser la residencia habitual del grupo familiar.

del grupo familiar. Tener la misma dirección registrada en el RSH y en el rol de avalúo del Servicio de Impuestos Internos (SII).

del Servicio de Impuestos Internos (SII). Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.

de más de 5.000 habitantes. Tener avalúo fiscal igual o inferior a 2.000 UF ($82.016.200).

($82.016.200). Tener una antigüedad mínima de 5 años (construida hasta el año 2021).

Finalmente, debes saber que existen tres casos en los que no podrás postular a la Tarjeta Banco de Materiales:

Estar postulando a otro llamado vigente del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27) durante 2026.

del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS27) durante 2026. Tu vivienda tiene techumbre de fibrocemento o pizarreño , si postulas para reparar la techumbre.

, si postulas para reparar la techumbre. Tu departamento está ubicado en un condominio social, económico u otro.

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