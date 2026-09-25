Subsidio Unificado al Empleo: ¿Cuándo comienzan las postulaciones?

25 sept. 2026 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo beneficio busca impulsar el acceso y la permanencia en empleos formales para distintos grupos de trabajadores. Se trata del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), dirigido a jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad.

El aporte, administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), está dirigido tanto a personas trabajadoras como a empleadores y reemplaza al Subsidio al Empleo Joven (SEJ), al Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y al Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes (SPTJ).

¿Cuándo comienzan las postulaciones al Subsidio Unificado al Empleo?

Las postulaciones al SUE comienzan en octubre de 2026. El trámite será gratuito y estará disponible durante todo el año.

El beneficio tendrá una duración de 12 meses continuos. En el caso de las personas con discapacidad, el período se extiende a 15 meses continuos.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El SUE contempla cuatro grupos prioritarios:

Jóvenes de entre 18 y 24 años, 11 meses y 30 días.

Mujeres de entre 25 y 54 años, 11 meses y 30 días.

Personas mayores de 55 años.

Personas mayores de 18 años con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND).

Pertenecer a uno de estos grupos no es el único requisito. También se deben cumplir condiciones relacionadas con la renta, los períodos de desempleo y la situación socioeconómica.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

La persona debe tener una renta bruta mensual inferior a 2,5 ingresos mínimos mensuales, equivalentes a $1.383.000 desde mayo de 2026.

Además, durante los 18 meses anteriores a la postulación, debe haber registrado al menos seis meses de desempleo continuos u ocho meses discontinuos.

También debe pertenecer al 40% de los hogares más vulnerables, según el Registro Social de Hogares (RSH). Este requisito no se exige a las personas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

¿Cómo se realiza la postulación?

Las personas trabajadoras podrán realizar el trámite ingresando con su Clave Única, completando la información solicitada y siguiendo las instrucciones de la plataforma.

Los empleadores que postulen en representación de sus trabajadores deberán ingresar con su Clave Tributaria y completar los datos requeridos.

Todo sobre Subsidios