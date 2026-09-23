Pagan hasta $75.000 por día de aplicación: Así puedes postular para ser examinador del Simce 2026

23 sept. 2026 - 18:30 hrs.

El Simce 2026 ya tiene fechas de aplicación y, con miras a las jornadas de evaluación, se abrió una convocatoria para sumar personal de aplicación en la Región Metropolitana.

La oferta contempla cinco perfiles, con requisitos diferentes según las labores que deberá desempeñar cada persona. La selección final, eso sí, estará sujeta a las necesidades operativas del proyecto.

¿Qué cargos están disponibles?

Uno de los perfiles corresponde a examinador de 6.° básico, 4.° básico y II medio, para el que se exige tener 20 años o más. La experiencia previa como examinador es considerada deseable.

También se buscan examinadores de 2° básico para Impulso Lector. En este caso, pueden postular egresados, licenciados o titulados, técnicos o profesionales, de carreras como Educación Básica, Educación de Párvulos, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Psicología o afines al trabajo con primera infancia.

Otra alternativa es el cargo de acompañante de aula, destinado a apoyar la jornada de aplicación. El requisito es tener al menos 20 años y se considera deseable ser estudiante o profesional del área de educación o salud.

La convocatoria incluye además examinadores de discapacidad sensorial, también desde los 20 años. Para este perfil se valora contar con estudios o especialización en discapacidad auditiva o visual, especialmente en áreas como Educación Diferencial, Educación Especial, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Educación Básica, Psicología o interpretación en lengua de señas.

Por último, están los supervisores, quienes deben tener 23 años o más y aprobar la capacitación de examinador. También se considera deseable contar con experiencia previa como supervisor y disponer de automóvil durante todo el proceso.

¿Cuáles son los sueldos?

Estos son los sueldos brutos para cada cargo:

Examinador de 6.° básico, 4.° básico y II medio

Visita previa: $10.000

Aplicación día 1: $50.000

Aplicación día 2: $50.000

Examinadores de 2° básico para Impulso Lector

Visita previa: $10.000

Aplicación día 1: $50.000

Aplicación día 2: $50.000

Acompañante de aula

Visita previa: $10.000

Aplicación día 1: $50.000

Aplicación día 2: $50.000

Examinadores de discapacidad sensorial

Visita previa: $10.000

Aplicación día 1: $75.000

Aplicación día 2: $75.000

En el caso de los supervisores, el pago dependerá de la zona asignada.

¿Cuándo se aplicará el Simce?

Las evaluaciones de 6° básico están programadas para el 28 y 29 de octubre, mientras que las de 4° básico se realizarán el 4 y 5 de noviembre. En tanto, II medio tendrá sus jornadas el 11 y 12 de noviembre.

Para 2° básico, en el marco de Impulso Lector, las aplicaciones se desarrollarán el 17 y 18 de noviembre; 19 y 20 de noviembre; 24 y 25 de noviembre; 26 y 27 de noviembre; 1 y 2 de diciembre; y 3 y 4 de diciembre.

Además, los postulantes deberán considerar visitas previas a los establecimientos: para 6° básico, 4° básico y II medio se realizarán entre lunes y jueves de la semana anterior, mientras que para Impulso Lector deberán efectuarse seis días hábiles antes.

¿Cómo postular?

Para postular debes ingresar a yosimce.cl y, al final del sitio web, hacer click en "Postular ahora". También puedes entrar directamente a ESTE LINK.

Posteriormente, debes ingresar al portal con tu correo. Si no tienes cuenta, podrás completar los datos y seguir en el proceso.

Documentos y condiciones para postular

Entre los antecedentes solicitados están el Certificado de Antecedentes, Certificado de Inhabilidades para trabajar con menores, Certificado de Estudios, Acuerdo de Confidencialidad, Declaración Jurada y una cuenta bancaria personal. También se requiere Clave Única para las evaluaciones y el registro de asistencia.

El sitio establece una serie de incompatibilidades para participar. Entre ellas se encuentran registrar antecedentes en el Certificado de Antecedentes, figurar en el Registro de Inhabilidades para Condenados por Delitos Sexuales contra Menores, ser funcionario público en ejercicio o tener un vínculo laboral con el establecimiento asignado.

Tampoco pueden participar quienes sean padre, madre o apoderado de un estudiante del establecimiento asignado, docentes en ejercicio de las asignaturas que serán evaluadas, con la excepción de Impulso Lector, ni quienes tengan parentesco hasta segundo grado con el sostenedor o director del establecimiento.