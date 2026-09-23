Contribuciones 2026: Este es el plazo fatal para pagar la tercera cuota

23 sept. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

Se acerca la fecha límite para cumplir con el pago de la tercera cuota de las contribuciones correspondientes a 2026. De acuerdo con la información de la Tesorería General de la República (TGR), el plazo para realizar este trámite se extiende hasta el próximo 30 de septiembre.

Las contribuciones corresponden a un impuesto territorial asociado a determinados bienes raíces y su pago se realiza durante cuatro períodos del año. Por ello, quienes tengan propiedades afectas deben revisar el estado de sus cuotas y verificar si mantienen pagos pendientes.

El trámite puede realizarse de manera online o presencial, mientras que la TGR también dispone de distintas alternativas para consultar deudas, obtener certificados y solucionar eventuales problemas asociados a los pagos.

¿Cuándo se pagan las contribuciones?

Según la TGR, las contribuciones se pagan durante el año en cuatro fechas establecidas: 30 de abril, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de noviembre.

De esta manera, la tercera cuota correspondiente al calendario de 2026 tiene como fecha límite el 30 de septiembre.

¿Cómo pagar las contribuciones en línea?

El pago puede realizarse directamente a través del sitio web de la Tesorería General de la República. Los contribuyentes pueden buscar sus propiedades utilizando el ROL o la dirección y, además, tienen la posibilidad de pagar más de una propiedad en una misma operación.

También existe la opción de guardar y administrar las propiedades para futuros pagos ingresando con ClaveÚnica o Clave Tributaria.

Una vez realizado el pago, el comprobante puede ser enviado al correo electrónico del contribuyente. También existe una alternativa para quienes prefieran realizar el trámite sin ingresar con una clave.

¿Qué pasa si tengo contribuciones atrasadas?

En caso de mantener deudas vencidas de contribuciones, la TGR dispone de la posibilidad de solicitar un convenio de pago, de acuerdo con las condiciones establecidas por el organismo.

Además, quienes opten por pagar presencialmente pueden generar distintos tipos de cupones de pago, dependiendo de la operación que necesiten realizar.

Entre las alternativas disponibles se encuentran el cupón para pagar la totalidad de las deudas asociadas a un ROL, cupones correspondientes a una cuota específica y cupones para las propiedades asociadas a un RUT.

¿Dónde se pueden pagar las contribuciones?

Además del pago en línea, los contribuyentes pueden realizar el trámite de manera presencial en los lugares habilitados por la Tesorería General de la República.

Para ello, es posible revisar previamente los medios y lugares de pago disponibles y generar el cupón correspondiente a través del sitio de la TGR.