Explora estrellas, galaxias y agujeros negros: La experiencia inmersiva que te llevará al corazón del cosmo llegará a Santiago

23 sept. 2026 - 19:42 hrs.

¿Qué pasó?

Acercarse a un agujero negro, recorrer miles de galaxias y observar el ciclo de vida de una estrella sin salir de Santiago será parte de la experiencia que llegará en octubre a la capital.

Se trata de “Smithsonian entre estrellas: Una experiencia inmersiva por el cosmos”, una propuesta en 3D y realidad virtual que abrirá sus puertas en octubre en Cenco Costanera.

Desarrollada en colaboración con el Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO), la experiencia transforma datos astronómicos reales del SAO, la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) en un recorrido interactivo por el universo.

Un viaje desde la Tierra hacia el espacio profundo

El recorrido comienza en lo alto del Observatorio Whipple del SAO, donde los visitantes conocerán a Astro, un guía cósmico que los acompañará durante el viaje.

Desde allí, el público se trasladará al espacio profundo a bordo de algunos de los telescopios más potentes creados por la humanidad: el Hubble, el James Webb y el Observatorio de Rayos X Chandra.

El trayecto permitirá atravesar la Vía Láctea, acercarse al Sol y explorar exoplanetas extremos, galaxias y agujeros negros. También será posible observar una estrella en sus últimos momentos y aproximarse al borde de un agujero negro supermasivo.

El recorrido aborda además distintos momentos de la historia del universo, desde el Big Bang hasta la Vía Láctea y el sistema solar.

“Este proyecto demuestra cómo las experiencias inmersivas pueden hacer que conceptos científicos complejos sean más tangibles y atractivos”, señaló Randall Smith, director asociado de Ciencia del Center for Astrophysics del SAO. El científico destacó la transformación de datos astronómicos en una experiencia destinada a despertar la curiosidad y motivar la exploración.

Una experiencia que llegó a Venecia

“Smithsonian entre estrellas” fue seleccionada oficialmente en competencia para Venice Immersive, sección del Festival Internacional de Cine de Venecia dedicada a proyectos de realidad extendida (XR).

Denise Elliott, presidenta interina de Smithsonian Enterprises, explicó que el proyecto es resultado de años de colaboración dentro del Smithsonian y que busca llevar la ciencia y las historias de la institución a un formato inmersivo.

La propuesta también contempla medidas de accesibilidad desarrolladas junto con la Oficina de Accesibilidad para Visitantes del Smithsonian. Entre ellas se incluyen subtítulos, descripciones visuales, espacios adaptados para personas usuarias de silla de ruedas, dispositivos de asistencia auditiva, acceso gratuito para acompañantes y jornadas mensuales de baja estimulación sensorial.

Fecha, lugar y entradas

La experiencia estará disponible desde el 15 de octubre en Cenco Costanera, ubicado en avenida Andrés Bello 2425, Providencia.

Duración: aproximadamente 40 minutos.

Edad recomendada: desde los 10 años.

Entradas: disponibles desde el 29 de septiembre a través de la app de Fever y su sitio oficial.

Lista de espera: ya se encuentra abierta para quienes quieran recibir información anticipada sobre las entradas.

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