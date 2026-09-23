Detienen a tres funcionarios municipales de Puente Alto por presuntos apremios ilegítimos contra motorista

23 sept. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

Tres funcionarios municipales de Puente Alto fueron detenidos este miércoles 23 de septiembre, en el marco de una investigación por un hecho ocurrido durante julio y que involucra presuntos apremios ilegítimos contra un motorista.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, el procedimiento se inició cuando funcionarios municipales llegaron hasta una estación de servicio Copec para controlar al motorista.

Posteriormente, los funcionarios habrían tomado al hombre, subido su motocicleta al pickup de una camioneta municipal y trasladado a la víctima hasta un sitio eriazo, donde habría sido golpeada antes de ser liberada.

Denuncia y antecedentes entregados a la investigación

Según explicó Toledo a través de una vocería, el municipio tomó conocimiento de la situación y realizó una denuncia ante la 20ª Comisaría de Puente Alto, entregando antecedentes para colaborar con la investigación.

"Cuando nosotros no enteramos, denunciamos esto por redes sociales y además le incluimos al director de seguridad pública realizar la denuncia en la 20 comisaría de Puente Alto", señaló el alcalde.

El jefe comunal agregó que fueron entregados distintos medios de prueba, incluyendo registros audiovisuales y testimonios. "Se entregaron todos los medios de prueba, las cámaras action con los videos correspondientes, como también los testimonios de manera colaborativa", afirmó.

Tras la denuncia, los tres funcionarios fueron apartados de sus funciones y se iniciaron los respectivos sumarios administrativos, de acuerdo con lo señalado por Toledo.

Dos de los funcionarios son excarabineros

El alcalde también destacó que dos de los tres funcionarios detenidos son excarabineros o funcionarios de Carabineros en retiro, por lo que, según planteó, debían conocer los procedimientos correspondientes.

"Es importante para nosotros señalar que 2 de 3 de estos funcionarios son ex carabineros o carabineros en retiro, por lo que debiesen haber conocido cada uno de los procedimientos y las formas de actuar", sostuvo.

Toledo aseguró que el municipio continuará colaborando con el Ministerio Público durante el proceso investigativo. "Nosotros como equipo municipal y yo como alcalde de Puente Alto, que no vamos a permitir que ocurra ningún tipo de delito en nuestro municipio", manifestó.

Finalmente, el jefe comunal afirmó que el municipio seguirá a disposición de la investigación para esclarecer los hechos y perseguir eventuales responsabilidades. "Vamos a perseguir y nos vamos a poner a disposición, como lo hicimos en este momento, para apoyar al Ministerio Público durante su investigación", concluyó.

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