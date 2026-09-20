Fondas de Puente Alto: ¿Quiénes se presentan este domingo 20 de septiembre?

20 sept. 2026 - 11:11 hrs.

Este domingo 20 de septiembre es la última jornada de las Fiestas Patrias 2026, pero en la comuna de Puente Alto aún se pueden continuar los festejos en las Fondas de la Provincia Cordillera.

Las mencionadas fondas se desarrollan hasta las 21:00 horas en Avenida El Volcán 06680, a un costado del parque de diversiones Mampato Las Vizcachas.

El evento contará con cocinerías, foodtrucks, chicherías, artesanías, zonas de juegos, un bloque infantil, concursos, un gran espacio al aire libre, estacionamientos y una parrilla de artistas que amenizarán cada jornada.

¿Qué artistas se presentarán este domingo?

Este domingo los artistas principales de las Fondas de la Provincia Cordillera serán:

Grupo Disparo.

Jetset (tributo a Soda Stereo).

¿Dónde se pueden comprar las entradas?

Las entradas a las Fondas de la Provincia Cordillera tienen un costo de $5.000 y se pueden comprar a través de www.filacero.cl, en donde solo debes buscar en su calendario de "Eventos" el día en el que quieres asistir.

Pese a este costo, al tratarse de un evento privado, todos los menores de 12 años pueden entrar completamente gratis a las fondas.

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