Último día de las fondas en el Parque O'Higgins: revisa artistas, horarios y precios del domingo 20 de septiembre

20 sept. 2026 - 07:15 hrs.

La Gran Fonda de Chile tendrá su última jornada el domingo 20 de septiembre en el Parque O’Higgins, poniendo fin a cuatro días de celebración por las Fiestas Patrias.

Durante esta última jornada también estará disponible el Cuecódromo, uno de los espacios contemplados para las cuatro fechas del evento.

Artistas de este 20 de septiembre

El cierre contará con Los Jaivas, Cachureos y Los Sudakas, quienes forman parte de la programación anunciada para el escenario principal.

El horario del domingo será desde las 12:00 hasta las 21 horas, acortándolo respecto a sus jornadas anteriores.

Entradas

La entrada general para esta jornada tiene un valor vigente de $14.950, monto que incluye el cargo por servicio y corresponde a la actual Preventa 3.

En tanto, los niños de 6 a 12 años y los adultos mayores de 65 años pagan $11.500 por jornada, también con cargo por servicio incluido.

El público que prefiera llegar en automóvil puede adquirir anticipadamente el estacionamiento, cuyo precio informado es de $13.800.

Las entradas para el domingo 20 se pueden comprar online a través de Ticketplus. Para hacerlo, se debe ingresar a la ficha oficial del evento y seleccionar la fecha correspondiente antes de completar el pago..

Compra entradas para el sábado 19 en Ticketplus

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