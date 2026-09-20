Caso Madeleine McCann: Principal sospechoso admitió que estaba a 130 metros del departamento la noche que desapareció la niña

20 sept. 2026 - 01:52 hrs.

El principal sospechoso en el caso de Madeleine McCann, el alemán Christian Brueckner, de 49 años, reconoció por primera vez que la noche del 3 de mayo de 2007 se encontraba a unos 137 metros del apartamento de vacaciones donde dormía la niña británica de tres años, en el resort Ocean Club, en Praia da Luz, Portugal.

Hasta ahora, el ciudadano alemán, que niega estar involucrado en la desaparición de la menor, se había negado a hablar de su paradero cuando ella desapareció del apartamento familiar en ese resort aquella misma noche.

¿Qué dijo el principal sospechoso en el caso de Madeleine McCann?

La confesión fue hecha en una entrevista con el diario Daily Mail, en la que el violador convicto y pedófilo detalló, además, que esa misma noche su furgoneta fue detenida tres veces por la policía mientras realizaba lo que él mismo describió como una "huida rápida", aunque en ninguna ocasión fue registrada. Brueckner le dijo al medio que estaba en la playa, no lejos del hotel de Maddie, vendiendo drogas.

En ese momento, los padres de Madeleine, Gerry y Kate McCann, cenaban con amigos a unos 100 metros de distancia. La familia dejó a la niña durmiendo junto a sus hermanos gemelos de dos años en el apartamento, un hecho que desde entonces ha estado en el centro de una de las investigaciones de personas desaparecidas más mediáticas de las últimas dos décadas.

Brueckner arrastra un largo historial delictual: fue condenado por la violación de una turista estadounidense de 72 años ocurrida también en Praia da Luz en 2005, sentencia por la que cumple una pena de siete años y de la cual saldrá en libertad a fines de 2025. En 2020, la fiscalía alemana lo nombró sospechoso principal del caso McCann, asegurando contar con "evidencia concreta" en su contra, aunque insuficiente hasta ahora para presentar cargos formales.

Una fuente cercana a la familia McCann señaló que, de ser cierto lo que dice Brueckner, esto plantea la pregunta de qué podría haber ocurrido si la policía portuguesa no lo hubiera dejado escapar esa noche, en alusión a las críticas que en su momento recibió la investigación lusa por su lentitud inicial para tratar el caso como un secuestro.

El caso permanece formalmente abierto: Scotland Yard mantiene activa la Operación Grange y continúa intercambiando información con las policías alemana y portuguesa, mientras crecen las presiones para lograr que Brueckner sea extraditado al Reino Unido y enfrente un eventual juicio, algo que hasta ahora no se ha concretado por falta de pruebas suficientes para una acusación formal.

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