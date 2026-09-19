Así fue el vuelo de Meganoticias en un Black Hawk de la Fuerza Aérea durante la Parada Militar

19 sept. 2026 - 22:12 hrs.

¿Qué pasó?

Para observar la Parada Militar desde otra perspectiva, la periodista Florencia Vial junto al camarógrafo Felipe Miño acompañaron a la Fuerza Aérea de Chile a bordo de uno de sus helicópteros Black Hawk, aeronaves multipropósito utilizadas en distintas operaciones militares.

Durante la jornada, seis Black Hawk sobrevolaron el Parque O’Higgins como parte del desfile aéreo. Estas aeronaves pueden alcanzar cerca de 300 kilómetros por hora y operar hasta los 4.800 metros de altitud.

Los helicópteros son utilizados en misiones exigentes, incluyendo operaciones en alta montaña y zonas australes, además de asalto aéreo, transporte de tropas y búsqueda y rescate.

Para la Parada Militar, los preparativos comienzan a inicios de septiembre e incluyen vuelos de práctica y ejercicios de coordinación con las tropas que desfilan por tierra. El objetivo es ajustar los tiempos para que el paso de las aeronaves ocurra en el momento preciso.

Los Black Hawk pueden transportar hasta 20 personas en misiones de rescate o 14 soldados equipados. Además, cuentan con sistemas de deshielo y visión nocturna, lo que les permite operar de día, de noche y en condiciones climáticas extremas.

La mayoría de estas aeronaves llegó a la Fuerza Aérea en 2018 y cuenta con un alcance de hasta 1.600 kilómetros gracias a sus estanques auxiliares, distancia equivalente a un vuelo entre Santiago y la Laguna San Rafael, en Aysén.

Tras aproximadamente una hora y media de vuelo, el equipo regresó a la Base Aérea Pudahuel, luego de ser testigo desde el aire del paso de los Black Hawk por una de las principales tradiciones militares del país.

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