Michelle Bachelet anuncia que no continuará con su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, la exPresidenta Michelle Bachelet anunció que decidió retirar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).
"Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar", dijo la exmandataria chilena en un video publicado en sus redes sociales.
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