Michelle Bachelet reafirma su candidatura a la ONU pese a sus declaraciones y revés en sondeos informales

05 sept. 2026 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

Michelle Bachelet despejó las dudas sobre el futuro de su carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas. La expresidenta confirmó a su equipo asesor de excancilleres que mantendrá su candidatura, pese al escenario adverso que enfrenta en los sondeos informales realizados al interior del organismo internacional.

Bachelet reafirma candidatura a la ONU

La decisión fue comunicada durante una reunión telemática con el grupo de exministros de Relaciones Exteriores que respalda su postulación. En el encuentro, Bachelet reafirmó su intención de continuar con la campaña y planteó los principios que buscará representar en caso de llegar a encabezar la ONU.

Según informó La Tercera, la exmandataria puso énfasis en una visión de Naciones Unidas sustentada en el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos.

El equipo que acompaña a Bachelet es encabezado por el excanciller Heraldo Muñoz, quien confirmó la determinación adoptada por la expresidenta.

Muñoz señaló que Bachelet les comunicó "su decisión de seguir adelante y defender su visión de una Secretaría General independiente y comprometida con los mejores valores del multilateralismo, el derecho internacional, la democracia y los DDHH".

La ratificación de su candidatura también busca despejar las interrogantes surgidas después de las declaraciones que la exjefa de Estado realizó durante un conversatorio en la Universidad Diego Portales, donde señaló que no sería secretaria general.

Desde su entorno explicaron que esas palabras fueron pronunciadas en un tono distendido y que no representaban una decisión de abandonar la competencia. Por el contrario, el mensaje transmitido posteriormente a sus asesores fue que continuará adelante con la postulación.

Tras el encuentro telemático, los integrantes del equipo felicitaron a la expresidenta por su determinación y resaltaron la importancia de mantener la defensa de los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas, independientemente de las dificultades que pueda enfrentar su candidatura.

La decisión se conoce luego de un nuevo resultado desfavorable para Bachelet en el segundo sondeo informal realizado al interior de Naciones Unidas. En esa instancia, la expresidenta quedó en el penúltimo lugar entre ocho postulantes, consiguiendo dos apoyos de un total de 15 posibles.

Pese a este escenario, su equipo sostiene que la continuidad de la candidatura responde a una convicción política y valórica respecto del papel que debe desempeñar Naciones Unidas frente a los actuales desafíos internacionales.

De esta manera, Bachelet continuará buscando respaldos para su postulación, manteniendo como principales ejes de su propuesta la defensa del multilateralismo, la cooperación internacional, el derecho internacional y los derechos humanos.

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