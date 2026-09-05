05 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Las trabajadoras y los trabajadores despedidos con un año o más de antigüedad en su empresa o compañía tienen derecho a una indemnización por años de servicio.

Ahora bien, esto ocurrirá siempre y cuando los hayan desvinculado por necesidades de la empresa o desahucio del empleador.

La Dirección del Trabajo explica que esta indemnización debe pagarse junto con el finiquito, mientras que el plazo máximo para este pago es de 10 días hábiles desde la separación del trabajador.

¿Cómo se calcula la indemnización por años de servicio?

Si estás en esta situación y no has recibido el pago, o si simplemente quieres saber cuánto te correspondería, puedes calcular el monto.

El cálculo es de la siguiente manera: por cada año que trabajaste en la empresa, te pagan un mes de tu último sueldo (si superaste los 6 meses extra, puedes redondear); multiplícalos por tu sueldo mensual, y ese es el monto.

Ahora bien, si llevas 15 o 20 años trabajando, como máximo te pagan 11 meses de sueldo, puesto que no hay indemnización "ilimitada". Además, para este cálculo, el sueldo mensual máximo que se puede considerar es 90 UF.

Teniendo en cuenta estas condiciones, un ejemplo podría quedar así:

A una persona que gana $1.200.000 y trabajó seis años y siete meses, se le consideran siete años trabajados (redondeando los meses). Al multiplicar los años (7) por el sueldo ($1.200.000), recibiría como indemnización por años de servicio un total de $8.400.000.

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