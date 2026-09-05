Temblor en la zona centro-sur: Revida el epicentro y magnitud del movimiento telúrico

05 sept. 2026 - 19:44 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 19:25 horas, un temblor de magnitud 3.2 se registró en la zona centro-sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 35 km al oeste de Constitución, en la región del Maule. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 13 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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