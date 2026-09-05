Carabineros confirma que chofer de micro que chocó con una casa en Valparaíso dio positivo a cocaína
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, Carabineros confirmó que el conductor de una micro que chocó con una casa en el sector de Playa Ancha en Valparaíso dio positivo a cocaína en el narcotest que le practicaron tras su detención.
Conductor de micro dio positivo a cocaína
El capitán Felipe Agurto, subcomisario de servicio de la 1° Comisaría de Valparaíso, explicó que los hechos involucraron a "un conductor de un bus de locomoción colectiva, el cual estaría en evidente estado de narcotest que arrojó positivo".
Tras esto, el policía uniformado reiteró que el conductor, identificado como Jorge Torres, arrojó un resultado positivo en el narcotest, pero "aún así la Fiscalía toma la determinación de dejar apercibido por el artículo 26 al conductor".Ir a la siguiente nota
De acuerdo al capitán Agurto, la decisión del Ministerio Público se debe a que en el momento del accidente, Torres "no portaba pasajeros" en el microbús.
Respecto al resultado de los exámenes toxicológicos, el policía le confirmó ante la prensa que "en este caso, el narcotest arroja positivo para cocaína".
Respecto a la dinámica del accidente, en la cual el conductor de la máquina reportó una falla desde el momento en que inició la marcha, se explicó que es la SIAT de Carabineros quien debe determinar fehacientemente los hechos.
"Tenemos evidencia tácita de que efectivamente hay una pérdida de control de un vehículo de locomoción colectiva que, gracias a Dios, se encontraba sin pasajeros y que habría perdido el control de este bus y que habría impactado un domicilio particular", resumió el capitán Agurto.
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