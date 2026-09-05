Dos temblores se registran con diferencia de minutos en la zona centro y centro-sur del país: Revisa la magnitud de los sismos

05 sept. 2026 - 17:55 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, dos temblores de magnitudes 3.5 y 3.2 se registraron con una diferencia de minutos en la zona centro y centro-sur del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el primer temblor ocurrió a las 17:31 horas a 46 km al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 24 km.

En tanto, el segundo sismo se registró a las 17:36 horas a 162 km al noroeste de Constitución, en la región del Maule, y tuvo una profundidad de 30 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de estos temblores.

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