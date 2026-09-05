"Combate a las organizaciones criminales": Keiko Fujimori autoriza que los militares controlen el exterior de las cárceles en Perú

05 sept. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno peruano decretó el estado de emergencia en cinco cárceles, lo que autoriza a los militares a encargarse junto a la policía del control externo de las prisiones, anunció este sábado la Presidencia.

Perú autoriza control militar externo de las cárceles

La medida —que regirá por 60 días— forma parte de la estrategia de la presidenta derechista Keiko Fujimori para enfrentar a las organizaciones criminales que ordenan secuestros y extorsiones desde los centros penitenciarios.

Con 34 millones de habitantes, Perú atraviesa su peor crisis de seguridad desde el fin del conflicto armado interno (1980-2000). Los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500, según la estadística oficial.

Las cárceles intervenidas albergan a cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones de alta criminalidad.

"Con estas disposiciones, el gobierno (...) combate a las organizaciones criminales que dirigen sus delitos desde las cárceles hacia el exterior", subrayó la Presidencia.

El estado de emergencia regirá en los penales de Challapalca y Cochamarca, ubicados en zonas andinas; la cárcel de varones de Trujillo, en la costa norte y una de las ciudades más violentas de Perú. Además, se suman dos prisiones que están en la periferia de Lima: Miguel Castro Castro y Ancón I.

Control estricto para prevenir fugas

Las operaciones bajo el paraguas del estado de emergencia abren el camino para que las fuerzas armadas ejerzan el "control estricto de accesos y labores de inteligencia para prevenir fugas", añadió la presidencia.

Igualmente, señaló que la administración y la custodia interna de las cárceles seguirán a cargo de los agentes del Instituto Nacional Penitenciario.

En el poder desde hace un mes, Fujimori elevó el 28 de agosto al Legislativo un pedido de urgencia para decretar normas que le permitan combatir a las redes del crimen.

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