Con el apoyo de PDI y FBI: Capturan en Perú a "R15", líder de facción del Tren de Aragua que opera en Chile

30 ag. 2026 - 04:47 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo internacional desarrollado durante la mañana de este sábado en Lima permitió capturar a Ibelmery Colina Maldonado, alias "R15", ciudadano venezolano investigado en Chile y señalado por la Fiscalía Supraterritorial como uno de los líderes de una facción del Tren de Aragua que opera en el país.

El hombre, de 48 años, fue detenido por la Policía Nacional del Perú en el distrito de San Martín de Porres, tras diligencias y coordinaciones entre organismos de seguridad y persecución penal de Chile y Perú.

¿Quién es "R15"?

Colina era buscado en una investigación de la Fiscalía Supraterritorial junto a la BIPE Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI), relacionada con el secuestro de un comerciante venezolano ocurrido el 14 de mayo de 2024 en la comuna de Estación Central. Según los antecedentes de la causa, la víctima permaneció aproximadamente 35 horas en cautiverio antes de ser liberada con vida.

Durante gran parte de la investigación, la verdadera identidad del imputado era desconocida. De acuerdo con el Ministerio Público, hasta el 31 de julio los equipos encargados de las diligencias solamente lo identificaban mediante el alias "R15".

Las indagatorias permitieron determinar posteriormente que se trataba de Ibelmery Colina Maldonado y establecer que había salido de Chile y se encontraba en Perú.

Tras determinar su ubicación, su captura fue coordinada desde Chile. El ciudadano venezolano mantenía además una Difusión Roja de Interpol, requerida por la Fiscalía Supraterritorial para su localización y detención internacional.

El Ministerio del Interior de Perú informó que en el operativo participó el Equipo Especial Sensitivo Contra el Crimen Organizado Transnacional de la policía peruana, además de organismos extranjeros.

El ministro del Interior peruano, César Astudillo, destacó la coordinación internacional que permitió concretar la captura del imputado. "En su captura han intervenido tres unidades: el Equipo Especial Sensitivo Contra el Crimen Organizado Transnacional, el FBI de Estados Unidos —con el que hace poco hemos suscrito un convenio— y la Policía de Investigaciones de Chile".

Con la detención de "R15", las autoridades avanzan en la investigación del secuestro en Estación Central. También realizan diligencias para establecer su eventual participación y responsabilidades en la organización criminal investigada en Chile.

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