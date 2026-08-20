Terremoto sacude a Perú: Videos muestran evacuaciones y levantamiento de polvo tras sismo de magnitud 7,2

20 ag. 2026 - 15:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Perú a las 13:00 horas de este jueves, hora local (14:00 en Chile). De acuerdo con datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento telúrico tuvo una profundidad de 108 kilómetros y su epicentro se situó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la región de Ayacucho. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) catalogó preliminarmente el movimiento con una magnitud de 6,7.

El sismo se sintió con fuerza en diversas regiones del país vecino, alcanzando a percibirse incluso en Lima y en parte del territorio peruano, lo que desencadenó momentos de tensión que quedaron registrados en videos compartidos en redes sociales.

Videos muestran gran afectación

Las imágenes grabadas y compartidas en redes sociales por los peruanos muestran la potencia del sismo en distintos puntos de la zona centro-sur del país. En uno de los registros captados en sectores rurales, se aprecian de fondo unas montañas donde se generó un gran levantamiento de polvo producto de los desprendimientos de tierra provocados por el fuerte remezón.

En otro de los videos, se observa a decenas de vecinos saliendo desde sus casas y permaneciendo en la entrada de sus hogares por precaución, mientras se escuchan gritos de alerta y el sonido de las alarmas en medio de la emergencia.

Descartan riesgo de tsunami

Tras el terremoto, las autoridades confirmaron que no existe alerta ni amenaza de tsunami para las costas de Perú. Así mismo, el SHOA informó que el sismo: "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

En tanto, los equipos de emergencia se mantienen desplegados monitoreando la zona del epicentro en Ayacucho para consolidar el catastro de posibles daños materiales o personas afectadas.