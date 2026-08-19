Hermano del alcalde de Arica es detenido en Perú por presunto tráfico de personas: Edil asegura que "acatará las sanciones"

19 ag. 2026 - 17:03 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja investigación judicial enfrenta en Perú la familia del alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, luego de que su hermano fuera detenido en la ciudad de Tacna, Perú, imputado por el presunto delito de tráfico ilícito de migrantes.

El procedimiento ocurrió el martes 18 de agosto en el Complejo Fronterizo Santa Rosa. Según reportó el medio peruano Radio Uno, efectivos de la Comisaría La Concordia y de la Policía Nacional del Perú fiscalizaron una camioneta particular con patente chilena conducida por Ricardo Elías Vargas Pizarro (70 años), hermano del edil.

Pese a que el conductor declaró en el control migratorio que viajaba sin acompañantes, la inspección al vehículo descubrió a dos adultos ocultos en su interior de nacionalidad venezolana y a un menor de edad.

Pago en la frontera y segundo detenido

En el mismo operativo policial se capturó a un guardia de seguridad del complejo fronterizo, identificado como Hebert Mamani Pacci (41). De acuerdo con la investigación preliminar de la fiscalía peruana, el funcionario recibió 31 mil pesos para facilitar el paso del auto.

Ambos involucrados fueron trasladados hasta la sede de la Central Operativa de Investigación Criminal (Depincri) en Tacna. La causa quedó a cargo del Área de Trata de Personas, a cargo de la fiscal peruana Eliana Medina Copa.

La respuesta del alcalde de Arica

Tras hacerse pública la detención de su hermano en Perú, la Municipalidad de Arica emitió un comunicado firmado por el alcalde en el que abordó la situación de su familiar: "De comprobarse algún tipo de delito por parte de mi hermano, acataré las sanciones que la justicia peruana determine", sostuvo Orlando Vargas.

La autoridad municipal añadió que "como alcalde y antes como diputado, siempre he actuado en conformidad con el respeto irrestricto de las leyes", cerrando la carta con un llamado a la opinión pública a evitar especulaciones infundadas y a respetar la privacidad de sus familiares sin vinculación con los hechos investigados.