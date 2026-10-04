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Tras fin del programa "Yo Elijo Mi PC": Distintos municipios anuncian que entregarán computadores con recursos propios

¿Qué pasó?

El proyecto de Presupuesto 2027 dejó sin recursos al programa de Becas Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) de Junaeb, que incluye  el beneficio “Yo Elijo Mi PC”, situación que llevó a distintos municipios a evaluar alternativas para mantener la entrega de computadores a sus estudiantes.

La iniciativa comenzó en 2009 y contempla la entrega de computadores a estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos y a alumnos beneficiarios de colegios particulares subvencionados. Durante 2026, fueron cerca de 96 mil los estudiantes que recibieron estos equipos.

La molestia de los alcaldes

En Peñalolén, el alcalde Miguel Concha fue el primero en pronunciarse y anunció que el municipio realizará un esfuerzo para mantener el acceso de sus estudiantes a estos equipos.

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“Nuestros niños y niñas no van a pagar la indolencia del gobierno. Asegurar una educación de calidad a todos nuestros estudiantes, independiente del bolsillo de sus familias, es una de las principales responsabilidades del Estado. Ante esta negligencia impresentable, vamos a hacer un esfuerzo extraordinario desde el municipio”, afirmó.

Ante este escenario, la edil de Las Condes, Catalina San Martín, anunció que el municipio evalúa utilizar recursos propios para la continuidad de la beca. “Como alcaldesa, ya instruí evaluar recursos para entregar computadores a nuestros alumnos en 2027, porque la tecnología es igualdad de oportunidades”, señaló.

La jefa comunal también planteó que “una cosa es mejorar un programa y otra muy distinta es eliminarlo”, apuntando a que la alternativa debe revisar el funcionamiento de la iniciativa y realizar las correcciones que correspondan, en lugar de terminar con ella.

En San Carlos, en tanto, el alcalde Rubén Méndez aseguró que también buscarán alternativas para que los escolares de la comuna puedan recibir computadores.

“Nuestros estudiantes no se van a quedar sin computadores, porque si no los pone el gobierno, vamos a buscar los mecanismos para que el municipio pueda entregar estos computadores que son tan importantes para la comunidad”, aseguró.

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La continuidad del programa aún debe definirse durante la discusión del proyecto de Presupuesto 2027, pero cada vez más alcaldes y parlamentarios se suman a rechazar la medida.

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