Colegio Nido de Águilas abre becas con todo pagado para alumnos de establecimientos públicos: Revisa requisitos y cómo postular

08 sept. 2026 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

El reconocido colegio internacional International School Nido de Águilas, ubicado en la comuna de Lo Barnechea, abrió oficialmente las postulaciones para el programa de becas "Nido Scholars" para el periodo académico 2027. La iniciativa está dirigida a escolares de alto rendimiento que actualmente estudien en establecimientos públicos o particulares subvencionados de la Región Metropolitana.

Según detalló Las Últimas Noticias (LUN), la beca financia el 100% de los costos educativos e imprevistos escolares, cubriendo matrícula, colegiatura anual, transporte, alimentación, equipo computacional, uniforme/ropa, viajes de estudio y preparación preuniversitaria.

En conversación con LUN, Carolina Lazcano, directora del Plan Nacional de Nido de Águilas, destacó que el financiamiento de este beneficio proviene de donaciones directas de la propia comunidad escolar, ya sea apoderados, exalumnos y profesores. “No hay ningún gasto que venga del alumno y la familia”, remarcó la directiva al citado medio.

¿Quiénes pueden postular a la beca?

El programa está enfocado en estudiantes que actualmente cursen entre 7° básico y 2° medio, para incorporarse al establecimiento en febrero de 2027, esto porque en el colegio utilizan el calendario norteamericano de dos semestres: julio-diciembre y febrero-junio.

Los requisitos académicos y de perfil exigidos son los siguientes:

Notas: Tener un promedio igual o superior a 6,5 durante los últimos tres años en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Inglés, Ciencias y Ciencias Sociales.

en las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas, Inglés, Ciencias y Ciencias Sociales. Desempeño: Pertenecer al 10% de mejor rendimiento de su curso.

de su curso. Residencia: Vivir dentro de la Región Metropolitana.

Manejo de inglés: Tener un nivel intermedio en el caso de 7° y 8° básico o avanzado para 1° y 2° medio. Dado que las clases son 100% en inglés —a excepción de Lenguaje—, el estudiante debe poder desenvolverse en el idioma.

o Dado que las clases son 100% en inglés —a excepción de Lenguaje—, el estudiante debe poder desenvolverse en el idioma. Actividades extracurriculares: Demostrar participación activa en áreas como artes, deportes o música.

Múltiples titulaciones

Una de las particularidades de estudiar la enseñanza media en este establecimiento es la posibilidad de egresar con hasta tres diplomas: la licencia chilena de educación media, el diploma norteamericano Nido, que es reconocido directamente por universidades de EEUU, y el Bachillerato Internacional (IB). Según señalaron al medio, en la generación pasada 45 estudiantes obtuvieron las tres certificaciones simultáneamente.

¿Cómo postular?

Las familias e interesados deben ingresar al sitio web oficial del colegio (nido.cl). Entre las etapas del proceso se solicita:

Video de presentación: Grabación breve donde el estudiante explique sus motivaciones, áreas de interés y qué aportaría a la comunidad. Acreditación socioeconómica: Presentación de ficha social o informe emitido por un trabajador social que demuestre la necesidad económica. Entrevista personal: Instancia presencial para conocer el contexto familiar y personal del postulante.

El plazo para enviar las postulaciones estará abierto hasta el 29 de octubre.