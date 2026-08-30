Sueldos superan los $3 millones: Las carreras técnicas mejor pagadas en Chile

30 ag. 2026 - 22:22 hrs.

Elegir qué estudiar no solo implica considerar los intereses personales o la duración de una carrera. Para muchos estudiantes, las posibilidades de encontrar empleo y el nivel de ingresos que pueden alcanzar también son factores determinantes al momento de tomar una decisión.

En ese escenario, las carreras técnico-profesionales aparecen como una alternativa atractiva, especialmente en áreas donde existe una alta demanda por trabajadores especializados.

De acuerdo con el ranking elaborado a partir de información de la Subsecretaría de Educación Superior, algunas carreras impartidas en Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) registran ingresos brutos promedio que superan los $2 millones al segundo año de titulación.

Entre las áreas que concentran los mayores ingresos aparecen la minería, metalurgia, automatización, electricidad, mecánica, informática y logística, reflejando la necesidad de las empresas por contar con perfiles técnicos especializados.

Ingeniería Industrial lidera entre las carreras de IP

En el caso de los Institutos Profesionales, la carrera con el mayor ingreso promedio al segundo año de titulación es Ingeniería Industrial, con $3.295.197.

El segundo lugar corresponde a Técnico en Instrumentación, Automatización y Control, con un ingreso promedio de $2.648.238, mientras que Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control ocupa el tercer puesto, con $2.256.571.

El listado también muestra importantes remuneraciones para especialidades relacionadas con la minería, seguridad, informática y gestión pública.

Entre las principales carreras de IP del ranking se encuentran:

Ingeniería Industrial: $3.295.197

Técnico en Instrumentación, Automatización y Control: $2.648.238

Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control: $2.256.571

Técnico en Minería: $2.033.592

Administración Pública: $1.956.290

Ingeniería en Metalurgia: $1.929.300

Ingeniería en Seguridad Privada: $1.889.700

Ingeniería en Computación e Informática: $1.636.535

Ingeniería en Gestión Pública: $1.581.657

Ingeniería Mecánica: $1.552.731

La lista continúa con carreras como Ingeniería en Electricidad, Ingeniería en Logística, Ingeniería en Prevención de Riesgos, Ingeniería en Finanzas, Ingeniería en Geomensura y Cartografía e Ingeniería en Conectividad y Redes.

Metalurgia y minería destacan entre las carreras de CFT

En los Centros de Formación Técnica, el ranking es encabezado por Técnico en Metalurgia, con un ingreso bruto promedio de $2.401.454 al segundo año de titulación.

Le sigue Técnico en Minería, con $1.759.119, mientras que el tercer lugar corresponde a Técnico en Mecánica Industrial, con $1.660.212.

También aparecen entre las especialidades con mayores ingresos Técnico en Instrumentación, Automatización y Control, Técnico en Mantenimiento Industrial, Técnico en Acuicultura y Pesca y Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial.

Las primeras posiciones del listado son:

Técnico en Metalurgia: $2.401.454

Técnico en Minería: $1.759.119

Técnico en Mecánica Industrial: $1.660.212

Técnico en Instrumentación, Automatización y Control: $1.445.243

Técnico en Mantenimiento Industrial: $1.369.760

Técnico en Acuicultura y Pesca: $1.361.160

Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial: $1.358.029

Técnico en Administración Financiera y Finanzas: $1.345.145

Técnico en Computación e Informática: $1.223.995

Técnico en Mecánica Automotriz: $1.181.261

¿Qué buscan las empresas?

El ranking muestra un fuerte predominio de especialidades relacionadas con la industria, tecnología y operaciones productivas.

La explicación está, en parte, en la necesidad de las empresas de contar con trabajadores que tengan conocimientos específicos para desempeñarse en áreas como automatización, electricidad, mecánica, mantenimiento industrial, procesamiento de información y minería.

La especialización técnica también adquiere relevancia frente a procesos como la digitalización y la automatización de distintas industrias. En ese contexto, los perfiles capaces de trabajar con nuevas tecnologías, gestionar datos y operar o mantener sistemas especializados pueden encontrar mayores oportunidades laborales.

Especialización y tecnología marcan la tendencia

Además de las áreas tradicionalmente asociadas a mayores remuneraciones, como minería y metalurgia, el listado evidencia el crecimiento de especialidades vinculadas a la automatización, informática, conectividad y redes.

En los IP, por ejemplo, Ingeniería en Computación e Informática registra un ingreso promedio de $1.636.535, mientras que Ingeniería en Conectividad y Redes alcanza $1.432.819.

En el caso de los CFT, Técnico en Computación e Informática registra un ingreso promedio de $1.223.995, ubicándose entre las diez especialidades con mayores remuneraciones del listado.

La tendencia coincide con las transformaciones que están experimentando distintos sectores productivos, donde la incorporación de tecnología requiere trabajadores con conocimientos cada vez más específicos.