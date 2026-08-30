Chile está perdiendo sus playas: Más del 80% presenta altos niveles de erosión y expertos advierten por su futuro
30 ag. 2026 - 23:12 hrs. | Act. 31 ag. 2026 - 11:58 hrs.
Más del 80% de las playas urbanas entre Arica y Chiloé presenta altos niveles de erosión. Expertos advierten sobre el impacto de las marejadas y el cambio climático.
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