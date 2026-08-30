Al menos 15 personas estarían desaparecidas tras inundación repentina en el Gran Cañón en EEUU

30 ag. 2026 - 22:44 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 15 personas estarían desaparecidas tras una inundación repentina en el Parque Nacional del Gran Cañón, informó el Servicio de Parques Nacionales en un comunicado el domingo.

Las inundaciones azotaron el cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch el sábado, informó el servicio. Agregó que trabaja con las autoridades de Arizona para evacuar a las personas y localizar a los individuos en el área afectada.

Anteriormente, el servicio de parques dijo que se creía que más de 20 personas estaban desaparecidas. No hubo muertes ni lesiones confirmadas, informó el servicio de parques en un correo electrónico.

La inundación, que comenzó durante la tarde del sábado, fue causada por lluvias en la meseta de Kaibab, indicó el servicio, que pidió al público cualquier información sobre los desaparecidos, así como de cualquier excursionista que hubiera estado en la zona.

Para el domingo en la mañana, 62 personas habían sido evacuadas, y otras estaban programadas para evacuar, dijo el Servicio de Parques. No se han reportado heridos hasta ahora.

La agencia advirtió que era posible que se registraran más tormentas y lluvias intensas hasta el lunes, posiblemente llevando a "inundaciones repentinas adicionales, flujos de escombros, caída de rocas y cambios en las condiciones de los senderos y los ríos".