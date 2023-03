"He recuperado mi vida": La dura confesión de joven que dejó de pertenecer a los Testigos de Jehová

31 mar. 2023 - 15:34 hrs.

Soraya Narez, una joven española, se volvió viral tras comentar a través de sus redes sociales cómo fue el proceso en el que dejó de ser parte de los Testigos de Jehová, advirtiendo los pros y contras de esa decisión.

Fue en Twitter que Narez contó la experiencia, detallando que abandonó esa rama del cristianismo a la que perteneció hasta los 25 años.

Eso sí, no fue una decisión sencilla, pues, de acuerdo a su propio relato, una vez fuera, nadie de ese entorno le puede volver hablar, ni siquiera su familia. Esto, como parte de lo que ella describe como "la expulsión".

Captura

¿Qué dijo Soraya Narez?

"La expulsión supone que nadie de tu entorno, ni siquiera tu familia, te puede volver a hablar", partió diciendo.

“Hace unos días me entero de que Testigos de Jehová en España han denunciado a la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová y he tenido que aguantar cómo ahora mismo están intentando cambiar su versión y decir que unos pocos casos desafortunados no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión”, afirmó la joven.

“Es muy duro recordar el día que dan el anuncio en la congregación, diciendo ‘Soraya ha dejado de ser Testigo de Jehová’ y saber que nadie de tu entorno va a poder hablar contigo y vas a perder la relación con tu familia para que ahora digáis que es algo voluntario", expresó en el video que subió a la red social, al borde de las lágrimas.

"He recuperado mi vida, he recuperado mi libertad"

Eso sí, de alguna manera valoró el hecho de ya no ser parte a esa organización. “He recuperado mi vida, he recuperado mi libertad; me ha costado muchísimo”, apuntó antes de dar paso a un segundo video, donde manifestó que se sentía con la necesidad de pronunciarse al respecto a propósito de que "hay personas que están como yo hace 10 años”.

Posteriormente, en su declaración, se refiere a ellos y les dice que "el mundo no es tan malo como os están haciendo creer".

“Son gente que cree que están haciendo el bien, pero no se están dando cuenta de que la organización les está utilizando", agregó.

Mira la declaración de Narez: