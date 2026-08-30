Bombas de estruendo explotan casi encima de arquero de Huachipato y obligan a suspender partido contra Coquimbo

30 ag. 2026 - 22:35 hrs.

¿Qué pasó?

El partido entre Coquimbo Unido y Huachipato, válido por la Liga de Primera, fue suspendido durante el segundo tiempo luego de que el arquero acerero, Christian Bravo, fuera afectado por el lanzamiento de bombas de estruendo desde las tribunas.

El hecho ocurrió en el minuto 68, pocos minutos después de que Huachipato se pusiera en ventaja con un gol de Sergio Núñez.

Bomba de ruido explotó cerca del arquero

Desde un sector de la hinchada local comenzaron a lanzar bombas de estruendo en la mitad del segundo tiempo. Una de ellas cayó a pocos metros de Bravo y explotó prácticamente a su lado, provocando que el guardameta quedara tendido en el terreno de juego.

El árbitro Nicolás Gamboa detuvo inmediatamente el encuentro, mientras el cuerpo médico de Huachipato atendía al portero.

Luego de varios minutos de espera, Bravo debió ser retirado del estadio en ambulancia para ser trasladado hasta un centro asistencial y someterse a los respectivos chequeos médicos.

Partido suspendido

El juez del encuentro explicó que, tras consultar con los profesionales de la salud y revisar lo ocurrido, se determinó suspender definitivamente el partido.

"Conversamos con los médicos de Huachipato, que son los que estaban evaluando al portero. Yo me percaté de que reventaron tres o cuatro bombas de ruido al lado de él. Desde el VAR lo confirmaron. El arquero lamentablemente no puede continuar y, por su integridad, decidimos que el partido no continúe y se suspenda definitivamente", señaló Gamboa en la transmisión.

Al momento de la suspensión, Huachipato ganaba 1-0, por lo que ahora será la ANFP la que deberá determinar qué ocurrirá con los minutos restantes del encuentro y las eventuales sanciones derivadas de los incidentes registrados en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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