Sara Montecinos, la chilena de 72 años volvió a ser campeona mundial de atletismo

29 ag. 2026 - 18:18 hrs.

¿Qué pasó?

La atleta nacional se quedó con el oro en los 200 metros planos de la categoría W70 en el Mundial Máster de Daegu, Corea del Sur.

La atleta chilena Sara Montecinos, de 72 años, volvió a subir a lo más alto del podio internacional tras consagrarse campeona mundial en los 200 metros planos de la categoría W70 en el Mundial de Atletismo Máster de Daegu, Corea del Sur.

La deportista registró un tiempo de 30,33 segundos, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro y revalidar el título que había conseguido en esta misma prueba durante el Mundial Máster de Gotemburgo 2024, en Suecia.

En aquella competencia, Montecinos también consiguió el oro en los 400 metros planos, prueba en la que además estableció un récord mundial para su categoría.

Con este nuevo triunfo, la atleta chilena volvió a demostrar su vigencia en la velocidad máster y se mantiene entre las principales exponentes internacionales de su categoría.

Su carrera deportiva convive con su trabajo profesional. Montecinos continúa ejerciendo como médica anestesióloga en Clínica MEDS, actividad que combina con sus entrenamientos y su participación en competencias de alto nivel.

Así, a sus 72 años, Sara Montecinos suma un nuevo título mundial a su trayectoria y vuelve a llevar el nombre de Chile hasta lo más alto del atletismo máster.

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