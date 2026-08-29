El impacto de El Niño en la fauna del planeta: Fenómeno podría acelerar la extinción de esta especie nativa

29 ag. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

El cambio climático continúa afectando a la biodiversidad, y una de las especies que enfrenta un complejo escenario en Sudamérica es el pingüino de Humboldt, que habita principalmente en las costas de Chile y Perú y depende de las condiciones del océano para alimentarse y reproducirse.

Una investigación de la Universidad Científica del Sur advirtió que el fenómeno de El Niño estaría acelerando el deterioro de las poblaciones de esta especie. Los cambios en las condiciones del océano afectan directamente la disponibilidad de alimento, lo que provoca una disminución de ejemplares en algunas colonias.

El pingüino de Humboldt enfrenta, además, otras amenazas, entre ellas las enfermedades, las actividades humanas y la degradación de sus zonas de reproducción. A esto se suma el aumento de las temperaturas del mar y la reducción de recursos esenciales para su supervivencia.

El fenómeno de El Niño modifica la temperatura de las aguas del Pacífico y desencadena profundos cambios en los ecosistemas marinos. Cuando el océano se vuelve más cálido, numerosas especies de peces migran hacia otras zonas en busca de condiciones favorables, lo que altera la cadena alimentaria.

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De acuerdo con los investigadores chilenos y peruanos de la Universidad Científica del Sur, este escenario no solo afecta al pingüino de Humboldt, sino también a otras aves marinas y mamíferos que dependen de la riqueza biológica de la corriente de Humboldt.

Los expertos advierten que la frecuencia e intensidad de estos eventos climáticos podrían aumentar la vulnerabilidad de especies que ya se encuentran bajo presión por distintas actividades humanas.

Tras la investigación, los especialistas también alertaron sobre la existencia de sitios que han quedado despoblados y la disminución de ejemplares en distintas zonas, una señal del deterioro que enfrenta el ecosistema marino sudamericano y que refuerza la necesidad de adoptar nuevas medidas de conservación.

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