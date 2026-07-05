Servicio Meteorológico de Estados Unidos prevé un supertifón "muy peligroso" en islas del Pacífico

05 jul. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

Los habitantes de Guam y de las Islas Marianas del Norte, dos territorios estadounidenses en el Pacífico, se preparan este domingo para el paso de un supertifón "muy peligroso", según los servicios meteorológicos.

Con vientos de 260 km/h, equivalentes a un huracán de categoría 5, y ráfagas que pueden alcanzar los 315 km/h, el supertifón Bavi llegará a la zona a primeras horas del lunes.

El servicio meteorológico estadounidense (NWS) lo ha calificado de "muy peligroso" y prevé para este domingo vientos fuertes y posibles daños "catastróficos".

Pronostican supertifón en islas del Pacífico

"Se esperan inundaciones importantes provocadas por lluvias torrenciales e inundaciones costeras", avisó el organismo.

Las olas pueden alcanzar los 10,7 metros, es decir, la altura de un edificio de 10 plantas, lo que crearía condiciones "extremadamente peligrosas" en el mar, añadió.

El archipiélago de las Islas Marianas del Norte alberga a unas 40.000 personas y la isla vecina de Guam, a unas 170.000.

Estos territorios ya fueron azotados en abril por el supertifón Sinlaku, que dejó a decenas de miles de personas sin electricidad, derribó árboles, volcó coches y arrancó los tejados de chapa de numerosos edificios.

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