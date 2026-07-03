Venezolano que sobrevivió bajo los escombros destacó a rescatista chileno en charla con Delcy Rodríguez: "Me dio fortaleza..."

03 jul. 2026 - 12:29 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó el jueves a Hernán Alberto Gil, sobreviviente de los devastadores terremotos que azotaron al país y que han dejado más de 2.500 fallecidos.

Gil conmovió al mundo tras permanecer una semana bajo los escombros de un centro comercial en ruinas, hasta ser rescatado por equipos de emergencia de varios países, incluido Chile.

"Eres el milagro viviente"

"Hoy abracé un milagro: el señor Hernán Gil", escribió Rodríguez en su cuenta de X, junto a un video que muestra su visita al Hospital de Clínicas Caracas, en donde el hombre está recibiendo atención médica.

"Mi profunda gratitud a la Cruz Roja de Costa Rica, la Cruz Roja Venezolana, a Chile, EEUU, El Salvador, México, Portugal, así como a nuestros rescatistas, Protección Civil y la FANB. ¡Gracias por hacer esto posible!", agregó.

En las imágenes se le ve a la mandataria en la habitación de Gil, quien permanece en la camilla con algunas sondas en su cabeza. "Eres el milagro viviente", le dice Rodríguez.

Hernán Gil destacó el trabajo de rescatista chileno

En la instancia, Hernán destacó la contención que tuvo por parte de un rescatista chileno: "Vicente, se llama un rescatista, que me dio fortaleza...", comentó, para luego confirmar que se trataba de un connacional.

Posteriormente, Delcy nuevamente agradeció la labor de los rescatistas internacionales que lograron salvar a Hernán, a quien describió como un "venezolano noble".

Hoy abracé un milagro: el señor Hernán Gil.



Mi profunda gratitud a la Cruz Roja de Costa Rica, la Cruz Roja Venezolana, a Chile, EEUU, El Salvador, México, Portugal, así como a nuestros rescatistas, Protección Civil y la FANB. ¡Gracias por hacer esto posible! pic.twitter.com/LH5G72SOnt — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 3, 2026

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