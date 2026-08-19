Fiscalización termina a tiros: Delincuentes apuntaron a carabineros e intentaron atropellar a uno en Peñalolén

19 ag. 2026 - 02:54 hrs.

¿Qué pasó?

Una fiscalización que comenzó con la detección de un vehículo robado terminó con disparos, una persecución y dos personas detenidas durante la noche de este martes en Peñalolén, Región Metropolitana.

El procedimiento se inició en calle Cerro Juncal Oriente, cuando personal de Carabineros que realizaba patrullajes preventivos identificó un automóvil que mantenía un encargo vigente por robo desde fines de julio.

La fiscalización

El vehículo se encontraba en el exterior de un condominio. En ese momento, tres sujetos corrían hacia el automóvil, por lo que los funcionarios se acercaron para realizar una fiscalización.

Fue entonces cuando uno de los individuos habría apuntado con un arma de fuego a uno de los carabineros. El funcionario se ubicó frente al vehículo para impedir que escapara, pero el conductor aceleró e intentó atropellarlo.

Ante el riesgo, el carabinero utilizó su arma de servicio y efectuó disparos contra el automóvil. Los ocupantes huyeron del lugar y, durante la fuga, arrojaron elementos conocidos como "miguelitos" para dificultar el seguimiento.

Detenidos y especies recuperadas

La persecución continuó hasta calle El Comité con Violeta Parra, donde Carabineros logró detener a dos de los sujetos y recuperar el vehículo.

Al interior del automóvil se encontró un arma de fuego, munición y "miguelitos". También había perfumes, relojes, cadenas y una cartera de alto valor comercial, especies que, según la información entregada, habrían sido sustraídas desde una vivienda particular momentos antes.

El comandante de Carabineros Gustavo Tapia, subprefecto Santiago Oriente, detalló que el vehículo además circulaba con una patente que no correspondía a sus características.

"Lo que puedo señalar que efectivamente el vehículo tenía encargo por robo, el cual el personal policial al momento de detectarlo verificó que las patentes no correspondían al vehículo", explicó.

Los dos detenidos son chilenos y mantienen antecedentes policiales por distintos delitos. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público para su formalización.

Carabineros destaca uso del arma de servicio

"Quiero hacer presente que los sujetos, ambos detenidos, mantienen antecedentes penales por diferentes delitos y quiero también hacer presente que esta no es la primera vez que personal policial, en un procedimiento de estas características, es intentado ser atropellado por parte de estos sujetos, ante lo cual, Carabineros hizo uso de su arma conforme a las normativas legales vigentes", señaló Tapia.

Los detenidos serán puestos a disposición de la justicia por los delitos que se les imputan, entre ellos homicidio frustrado de Carabineros, robo en lugar no habitado y receptación.