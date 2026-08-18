Conductor muere abatido por carabinero tras persecución en Quilicura

18 ag. 2026 - 07:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor murió abatido por un funcionario de Carabineros durante la madrugada de este martes en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, luego de una persecución que se inició tras el despliegue de una patrulla mixta por una denuncia de quema de basura en la vía pública.

El procedimiento involucró a funcionarios de seguridad municipal y un efectivo policial. De acuerdo con los primeros antecedentes, durante el desplazamiento por el sector de Las Violetas, en la Villa San Luis, los funcionarios se encontraron con un vehículo particular cuyo conductor habría intentado escapar al advertir la presencia del patrullaje.

La situación derivó en una persecución por distintos puntos del sector. Durante la huida, el conductor habría intentado atropellar a uno de los funcionarios y posteriormente se habría producido un intercambio de disparos que terminó con el hombre fallecido.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal de Flagrancia Centro Norte, Manuel Silva, el hecho se produjo durante la fiscalización de un vehículo que circulaba a exceso de velocidad. En medio del procedimiento, el automóvil habría embestido a un vehículo municipal perteneciente a la patrulla mixta que participaba del operativo.

Ante esta situación, un carabinero de la 49ª Comisaría de Quilicura utilizó su arma de servicio con el objetivo de detener el automóvil. Pese a los disparos, el conductor continuó con su maniobra y finalmente murió en el lugar.

Vehículo había sido reportado como robado

Uno de los antecedentes que surgieron durante las primeras diligencias apunta a que el automóvil mantenía un encargo por robo.

Según explicó el fiscal Silva, inicialmente se desconoce el motivo por el que el conductor huyó del control policial, aunque se presume que la evasión podría estar relacionada con el hecho de que el vehículo era buscado por un delito.

La situación fue advertida luego de consultar la patente del automóvil. Posteriormente, se estableció que el propietario había constatado que su vehículo ya no se encontraba estacionado frente a su domicilio, donde habitualmente lo dejaba, por lo que realizó la denuncia correspondiente.

Vehículo habría impactado varias veces a patrulla municipal

La comisaria Margarita Parra Zúñiga, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, entregó detalles de las primeras diligencias realizadas en el sitio del suceso.

Según explicó, el vehículo ingresó a un pasaje sin salida durante la persecución. En ese lugar, el conductor habría retrocedido e impactado en reiteradas ocasiones al vehículo municipal.

Ante la maniobra, el funcionario policial habría utilizado su arma de servicio con la finalidad de conseguir que el automóvil se detuviera. Sin embargo, el conductor habría hecho caso omiso a las instrucciones y continuó desplazándose hasta que finalmente falleció en el lugar.

PDI realiza peritajes para esclarecer el procedimiento

Personal de la Brigada de Homicidios Centro Norte quedó a cargo de las diligencias investigativas para establecer la dinámica exacta de los hechos.

Actualmente se realizan pericias a los vehículos involucrados, además de otras diligencias destinadas a determinar la identidad del fallecido y establecer la cantidad y ubicación de los impactos.

El fiscal Manuel Silva precisó que, según los antecedentes preliminares, no habría existido disparos efectuados desde el vehículo particular hacia los funcionarios. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias que llevaron al uso del arma de servicio por parte del carabinero.