Presidente Kast decreta Estado de Catástrofe en la provincia de Tocopilla tras devastador aluvión

18 ag. 2026 - 15:59 hrs.

¿Qué pasó?

Frente a la gravedad de los estragos provocados por el violento aluvión en Tocopilla, región de Antofagasta, el Presidente de la República, José Antonio Kast, declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la provincia del mismo nombre.

La medida busca "disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”, indicó.

"Debido a las graves afectaciones"

A través de su cuenta oficial en X, el Mandatario confirmó la decisión ejecutiva enfocada en resguardar la seguridad de la población golpeada por la masa de barro: "Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla”, sostuvo.

Coordinación en terreno y presencia de autoridades de Gobierno

Así mismo, el Jefe de Estado detalló la coordinación que el Gobierno mantiene en la zona norte del país, confirmando que autoridades ya se encuentran desplegadas para evaluar los daños e implementar los planes de contingencia tras las numerosas evacuaciones solicitadas por Senapred.

"El Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se encuentra desde anoche en la región y pronto asumirá un Jefe de la Defensa Nacional que coordinará a las fuerzas en la zona", concluyó Kast.

De esta forma, el control de la emergencia en las zonas anegadas quedará bajo el mando de la autoridad militar designada mientras avanzan las tareas necesarias para contener la emergencia.