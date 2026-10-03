Acumuló patrimonio de $130 millones: Así cayó el exdirigente de Gendarmería que lideraba red de corrupción en Santiago 1

03 oct. 2026 - 22:58 hrs.

¿Qué pasó?

En el año 2025, la operación Apocalipsis destapó una red de corrupción al interior de Gendarmería que dejó más de 40 funcionarios formalizados; sin embargo, en una segunda etapa, la operación Apocalipsis II no hizo más que aumentar el número de involucrados.

Entre estos se encuentra Alex Vega Torres, un exdirigente gremial que por años utilizó el fuero que le daba su puesto para liderar con total impunidad una estructura de corrupción al interior del penal Santiago 1.

La caída del exdirigente que lideraba red de corrupción

De acuerdo a la coronel Ingrid Rojas, de Investigación Criminal de Gendarmería, Vega Torres es un sujeto "que causó mucho daño al interior de nuestro sistema penitenciario".

Según las indagatorias, el exfuncionario "protagonizó, articuló y, por sobre todo, lideró una organización, un sistema de corrupción que lamentablemente enlodó el actuar de todo nuestro personal".

Vega Torres fue líder de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios y fue detenido junto a su pareja por su presunta vinculación en el esquema de lavado de activos y transferencias con miembros de la red carcelaria.

El fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, explicó que Vega Torres manejaba siete cuentas bancarias y su pareja otras dos, en las cuales —descontando sus ingresos por funciones en Gendarmería— se encontró injustificadamente "un patrimonio de 130 millones de pesos".

Ese dinero se obtuvo, presuntamente, por los pagos realizados por redes criminales que operaban dentro y fuera de Santiago 1 a cambio del ingreso clandestino de especies, sustancias ilícitas e incluso hasta por movimientos de reos a diferentes módulos dentro del penal.

El fuero y la inamovilidad sindical le dieron protección a Vega Torres, quien nunca pudo ser despedido pese a haber sido condenado en 2008 por apremios ilegítimos contra un interno de Colina 2 y ser señalado en 2018 como responsable de la muerte de un reo de Santiago 1.

Sin meter a todos los dirigentes "en un mismo saco", el fiscal Pastén sostuvo que "la asociación se había transformado en una estructura que amparaba los actos de corrupción".

Esta capacidad de los gremios se mantuvo hasta la reforma del mes de abril pasado, cuando Gendarmería dejó de depender del Ministerio de Justicia y pasó a estar bajo el mando del Ministerio de Seguridad Pública, por lo que las asociaciones ya no existen.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. Por su parte, Alex Vega y su pareja enfrentarán el próximo lunes a la justicia, jornada en la que conocerán todos los crímenes que se les imputan.

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