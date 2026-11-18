18 nov. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

Una oportunidad para quienes buscan empleo se realizará en Independencia, Región Metropolitana. Se trata de una feria laboral que reunirá a más de 30 empresas e instituciones públicas.

¿Dónde y cuándo se desarrollará la feria laboral?

La actividad tendrá lugar frente a la municipalidad de la comuna, ubicada en avenida Independencia 753, donde se instalarán distintos módulos para recibir a los postulantes.

La jornada se desarrollará este miércoles entre las 10:00 y las 14:00 horas, por lo que los interesados deberán asistir en ese horario para entregar sus antecedentes.

Entre las alternativas laborales que suelen ofrecerse en este tipo de encuentros figuran puestos de logística, manipulación de alimentos, labores de bodega y cargos administrativos.

La feria también puede ser una alternativa para quienes buscan nuevas oportunidades fuera de la Región Metropolitana, ya que algunas ofertas podrían contemplar empleos en otras zonas del país.

Más de dos mil oportunidades de trabajo

Pero eso no es todo. Además de recibir currículums, los asistentes podrán acceder a orientación para mejorar sus antecedentes laborales y preparar una postulación.

Para participar, se recomienda llevar el currículum actualizado y la cédula de identidad. La idea es aprovechar la instancia para conversar directamente con las empresas y conocer sus vacantes.

De esta forma, Independencia concentrará en un solo lugar distintas alternativas para quienes buscan mejorar sus condiciones laborales, en una jornada que contempla más de 2.000 oportunidades de empleo.

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