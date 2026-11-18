18 nov. 2026 - 08:41 hrs.

Nuevamente, personal municipal de Lo Espejo junto con efectivos de Carabineros ingresan a la población Las Dunas para hacer retiro de portones y mallas de nylon instaladas al interior de la población.

El pasado 2 de octubre se había realizado el mismo procedimiento y en el mismo lugar producto de investigaciones vinculadas al narcotráfico y al homicidio del suboficial mayor Cristopher Aguilera.

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