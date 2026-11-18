Municipalidad de Lo Espejo interviene nuevamente en la población Las Dunas
- Por Julio Ahumada | Felipe Gallardo
Nuevamente, personal municipal de Lo Espejo junto con efectivos de Carabineros ingresan a la población Las Dunas para hacer retiro de portones y mallas de nylon instaladas al interior de la población.
El pasado 2 de octubre se había realizado el mismo procedimiento y en el mismo lugar producto de investigaciones vinculadas al narcotráfico y al homicidio del suboficial mayor Cristopher Aguilera.
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