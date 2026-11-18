18 nov. 2026 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco frustró a balazos una encerrona registrada la noche del martes en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana, evitando que un grupo de asaltantes robara el vehículo de un conductor en plena vía pública.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas en la intersección de avenida Gabriela con avenida México, un sector altamente transitado que a esa hora por la presencia de locales comerciales y de comida rápida en funcionamiento.

De acuerdo con los antecedentes policiales, la víctima se desplazaba en un SUV blanco cuando fue interceptada por otro vehículo negro, del cual bajaron tres sujetos armados y a rostro cubierto para obligarla a bajar del auto.

La intervención del funcionario y la búsqueda de los asaltantes

En ese momento transitaba por el lugar un carabinero fuera de servicio, quien al presenciar el asalto descendió de su propio automóvil, se identificó como policía y utilizó su arma particular debidamente inscrita para repeler el ataque y resguardar al conductor afectado.

El teniente Fernando Muñoz, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera, detalló que el funcionario "fue testigo presencial de un robo con intimidación donde tres sujetos, a rostro cubierto y vestidos de negro, descendieron de un automóvil premunidos con armas de fuego intentando sustraer un vehículo blanco. Hizo uso de su arma, logrando frustrar el delito".

Tras los disparos, los asaltantes desistieron del robo y escaparon del lugar. En tanto, la víctima resultó sin lesiones y fue trasladada por el propio funcionario hasta una unidad policial cercana para dejar la denuncia.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), equipos especializados que revisan las cámaras de seguridad municipales y de los comercios del sector para reconstruir la ruta de escape de los involucrados, además de monitorear los centros asistenciales de la zona sur ante el eventual ingreso de alguno de los delincuentes herido a bala.