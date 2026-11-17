17 nov. 2026 - 13:43 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este martes, la Fiscalía Metropolitana Occidente comunicó a la familia de Benjamín Galdámez Rojas que el cuerpo rescatado el pasado sábado desde el río Mapocho no corresponde al joven, quien lleva 27 días desaparecido tras perderse su rastro el 20 de octubre en la comuna de Maipú.

Según detalló el Ministerio Público, la identidad fue descartada luego de efectuar dos pericias clave: la autopsia realizada durante el fin de semana y un perfil genético realizado por la Unidad de Genética Forense del Servicio Médico Legal (SML), que comparó muestras del cadáver encontrado en el cauce con las de los padres de Benjamín.

Tras arrojar un resultado negativo en la comparación de ADN, las diligencias de rastreo para dar con el paradero del joven continuarán activas, mientras que en paralelo se trabajará en peritajes para establecer la identidad de la persona encontrada el fin de semana en el sector de Parque Municipal de Maipú.

El caso que impacta a Maipú

La búsqueda de Benjamín Galdámez se inició luego de que su familia denunciara su desaparición el martes 20 de octubre, jornada en la que fue visto por última vez esperando un vehículo de aplicación tras visitar a un amigo en el sector de Casas de Lo Espejo.

Cuatro días después de perderse su rastro, el caso dio un vuelco luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) detuviera a un antiguo compañero de colegio del joven, quien confesó haberle disparado y provocado la muerte en medio de una discusión ocurrida esa misma jornada.

De acuerdo con los antecedentes que maneja la fiscal del caso, Yasna Pastén, el crimen se habría perpetrado en un sitio eriazo cercano al Zanjón de la Aguada; sin embargo, las intensas precipitaciones registradas en la zona dificultaron el rastreo al existir la hipótesis de que el cuerpo hubiese sido arrastrado por el caudal.