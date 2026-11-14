"No podemos afirmar que efectivamente sea él": Fiscalía se refiere a cuerpo encontrado en zona de búsqueda de Benjamín Galdámez

14 nov. 2026 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del hallazgo de un cuerpo en la comuna de Maipú, este sábado la Fiscalía Metropolitana Occidente señaló que el estado del cadáver no permite confirmar que este corresponda a Benjamín Galdámez, joven de 19 años que se encuentra desaparecido desde el pasado martes 20 de octubre.

"No podemos afirmar que efectivamente sea él"

La fiscal Yasne Pastén explicó que existen tres formas de identificar un cuerpo: "facialmente, si es que la familia lo reconoce, por huellas digitales y por huellas genéticas".

Sin embargo, "en este caso, el estado del cuerpo no permite ninguno de los dos primeros; por lo tanto, acá lo que vamos a tener que esperar es al Servicio Médico Legal y poder hacer la identificación científica a través de las huellas genéticas".

La persecutora explicó que el cadáver fue encontrado por una unidad de voluntarios que habría sido contactada por la familia de Benjamín.

"Lo que sí podemos decir ahora, seriamente, es que no podemos afirmar que efectivamente sea él por el examen externo que se le ha hecho al cadáver", sostuvo inmediatamente después la fiscal Pastén.

Respecto a la data de muerte del cuerpo encontrado, "el médico criminalista lo que da es un rango y dentro de ese rango está el 20 de octubre; sin embargo, este es un cadáver que se encuentra en malas condiciones".

"Es un cadáver que, conforme lo ha dicho la perito, estuvo sumergido en el agua y que reflotó en algún momento. Por lo tanto, no es fácil periciar ni determinar, por ejemplo, una causa de muerte", agregó.

A raíz de esta situación, la fiscal Yasne Pastén reiteró que "tendrá que ser el Servicio Médico Legal quien nos dé la causa de muerte y la identificación".

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