Incluye "Raco" en la Región Metropolitana: Meteorología emite avisos por vientos de hasta 90 km/h en sectores de nueve regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ha emitido tres avisos por "viento normal a moderado" que afectarán a sectores de nueve regiones del país. Según el organismo, los más intensos podrían llegar hasta 90 km/h.
Vientos de hasta 90 km/h
El primero de los avisos se origina en una "corriente en chorro" y estará vigente entre la tarde del lunes 16 y la noche del miércoles 18 de noviembre en la cordillera de las regiones de Antofagasta y Atacama.
Región de Antofagasta
- Cordillera: 50-70 km/h (martes 17) y 50-70 km/h (miércoles 18).
Región de Atacama
- Cordillera: 60-80 km/h (lunes 16), 70-90 km/h (martes 17) y 60-80 km/h (miércoles 18).
Vientos en siete regiones del centro y sur
El segundo aviso está relacionado con una "baja segregada" y estará vigente entre la tarde de este sábado 14 y la noche del lunes 16 de noviembre en sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.
Región de Coquimbo
- Cordillera: 40-60 km/h - rachas 70 (domingo 15) y 40-60 km/h - rachas 80 (lunes 16).
Región de Valparaíso
- Cordillera: 40-60 km/h - rachas 70 (domingo 15).
Región Metropolitana
- Cordillera: 25-40 km/h - rachas 60 (domingo 15).
Región de O'Higgins
- Cordillera: 40-60 km/h - rachas 70 (domingo 15).
Región del Maule
- Litoral: 25-40 km/h - rachas 50 (domingo 15).
- Cordillera Costa: 25-40 km/h - rachas 60 (domingo 15).
- Valle: 25-40 km/h - rachas 50 (domingo 15).
- Precordillera: 25-40 km/h - rachas 50 (domingo 15).
- Cordillera: 40-60 km/h - rachas 70 (domingo 15) y 25-40 km/h - rachas 60 (lunes 16).
Región de Ñuble
- Litoral: 25-40 km/h - rachas 60 (sábado 14) y 25-40 km/h - rachas 60 (domingo 15).
- Cordillera Costa: 25-40 km/h - rachas 60 (domingo 15).
- Valle: 25-40 km/h - rachas 60 (domingo 15).
- Precordillera: 25-40 km/h - rachas 60 (domingo 15).
- Cordillera: 25-40 km/h - rachas 60 (domingo 15) y 25-40 km/h - rachas 60 (lunes 16).
Región del Biobío
- Litoral: 25-40 km/h - rachas 60 (sábado 14) y 25-40 km/h - rachas 60 (domingo 15).
- Cordillera Costa: 25-40 km/h - rachas 60 (domingo 15).
- Valle: 25-40 km/h - rachas 60 (domingo 15).
- Precordillera: 25-40 km/h - rachas 60 (domingo 15).
- Cordillera: 25-40 km/h - rachas 60 (domingo 15) y 25-40 km/h - rachas 60 (lunes 16).
Raco en la Región Metropolitana
Finalmente, el último aviso de la DMC se debe a un "jet de bajo nivel" y estará vigente durante la tarde del domingo 15 de noviembre en sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.
En su observación, Meteorología explicó que el viento será de "dirección este" (de cordillera a mar), lo que se conoce como viento raco o puelche, según la zona del país en la que se produzca, y que se caracteriza por ser fuerte, seco y cálido.
Región de Valparaíso
- Precordillera y valles precordilleranos: 25-40 km/h - rachas 50 km/h.
Región Metropolitana
- Valle: 25-40 km/h - rachas 50 km/h.
- Precordillera: 25-40 km/h - rachas 50 km/h.
Región de O'Higgins
- Valle: 25-40 km/h - rachas 50 km/h.
- Precordillera: 25-40 km/h - rachas 50 km/h.
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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