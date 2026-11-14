Familia de hombre desaparecido en el río Maipo pide ayuda de especialistas: "Todos estamos desesperados"

14 nov. 2026 - 11:33 hrs.

¿Qué pasó?

Aldo Ulloa, jinete de 31 años, salió a cabalgar con dos caballos el miércoles 11 de noviembre y desde entonces nadie sabe de él. Recorría el sector Lo Chacón, en Buin, en el límite con Isla de Maipo, y ahora su familia y amigos piden la ayuda de especialistas en la búsqueda.

Según los antecedentes, el hombre se habría acercado al río para refrescar a los animales y habría caído al agua. Las causas se investigan.

¿Cómo fue el día en que desapareció?

Martina Zúñiga, cuñada de Aldo, cuenta que él fue pareja de su hermana durante unos 12 años y que trabajaba en la casa de la familia. Recuerda así esa tarde: “Dijo que iba a salir a caballo al río porque hacía mucho calor. A las cinco iba a volver para andar a caballo con mis hermanas, y no volvía. Lo llamamos, tenía el celular muerto, y ahí empezamos a buscar. Fuimos por el río Angostura, porque nunca veníamos a este, ya que la corriente es muy fuerte”.

La búsqueda terminó llevándolos al Maipo: “A las siete de la tarde dijimos: 'Ya, vengamos para acá'. Lo primero que encontramos fue una yegua suelta dentro del río, pero viva. Más adelante, donde llega el camino, estaba la segunda, con la montura puesta, muerta al medio del agua. Desde ese día no hemos encontrado rastro, por eso necesitamos ayuda de especialistas, porque ya han pasado días y la familia, los amigos, todos estamos desesperados en su búsqueda”.

¿Qué se sabe de sus últimos momentos?

Un vecino lo vio camino al río y, según Martina, el propio Aldo avisó a un amigo: “Le mandó un video de que venía para acá y un audio que decía que el río estaba muy correntoso y que se equivocó en venir. No sabemos por qué igual vino”.

El video solo podía abrirse una vez y mostraba el camino de tierra previo al río. En la zona no hay cámaras de seguridad.

Las complicaciones en la búsqueda

En el lugar trabajan Bomberos y personal del GOPE de Carabineros, en un sector alejado. Martina explica que el clima también juega en contra: “Hubo más de 30 grados el jueves y el viernes. Hay deshielo en la cordillera y el río ha subido mucho desde el primer día”.

El capitán Vadín Román, de la 15ª Comisaría de Buin, confirma el escenario: “El río aumentó mucho su caudal, está muy fuerte en comparación a otro día. El GOPE tiene un área de búsqueda y rescate en aguas correntosas, con balsa y cuerda, y rastrea por la orilla para ver si la persona está enredada en algunos matorrales. La idea es descartar cualquier punto donde pueda estar”.

¿Qué piden los familiares?

Francesca, prima de Aldo, pide apoyo concreto: “Necesitamos drones acuáticos y personas con binoculares que sean profesionales, ya que no hemos tenido respuesta”.

También desmiente lo que circula en redes: “Se ha masificado que se encontraron pertenencias, que es totalmente falso. Toda la ayuda acá es bienvenida”.