"Pregunta difícil de responder": Exsubsecretario de Hacienda aborda qué pasará con los combustibles después de marzo

14 nov. 2026 - 10:54 hrs.

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Siempre Juntos, el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, afirmó que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los camioneros no solo beneficiará a los transportistas, sino también a quienes utilizan sus vehículos particulares. Sin embargo, una de las principales interrogantes es qué ocurrirá cuando termine la medida, el próximo 31 de marzo.

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián explicó que el pacto contempla retroceder el alza de cerca de $40 que tuvieron los combustibles y sumar un descuento adicional de $100 por litro para el diésel. De esta manera, se establecerá un techo cercano a los $1.400 por litro para este último combustible.

“Es transversal. Es decir, beneficia a los transportistas, por cierto, pero también a los consumidores en general. Todos los que vayan a echar medicina 93, 95, 97 octanos, diésel, en fin, ya se pone un techo”, explicó el economista.

¿Qué pasará con los combustibles después de marzo?

Una de las dudas es si, una vez terminado el acuerdo, los precios volverán a registrar fuertes alzas. Frente a esto, Weber señaló que no hay certeza sobre lo que ocurrirá, aunque las proyecciones internacionales apuntan a que los combustibles seguirían subiendo hasta diciembre y comenzarían a bajar progresivamente desde enero.

“Bueno, es una pregunta difícil de responder, no sabemos lo que va a ocurrir”, advirtió.

El costo fiscal del acuerdo

La medida tendrá un costo de US$900 millones para el Estado, un gasto que, según Weber, no estaba contemplado en el presupuesto y que elevará el déficit fiscal proyectado para 2027, desde 1,8% a 2% del PIB.

El economista también recordó que el MEPCO ha significado un gasto cercano a los US$1.400 millones durante este año, de los cuales US$1.100 millones se destinaron al diésel. A esto se suma que, desde julio, los transportistas dejaron de pagar el impuesto específico a ese combustible y el IVA que pagan se redujo del 19% al 5%.

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