Transportistas independientes deponen movilizaciones y comienzan a liberar las carreteras

13 nov. 2026 - 17:50 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de las negociaciones entre el Gobierno y representantes de distintos gremios de transportistas, este viernes comenzó el retiro de camiones que se mantenían movilizados en diferentes carreteras del país.

El repliegue se ha concretado en rutas que durante las últimas jornadas todavía registraban presencia de transportistas independientes, entre ellas la Ruta 68 y la Ruta 5 Sur. Actualmente, ya están despejados.

Acuerdo con el Gobierno

La decisión se produce tras el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y algunas organizaciones de transportistas, en medio de las manifestaciones por el alza de los combustibles.

Entre las medidas acordadas se contempla una rebaja de $142 por litro en el diésel, además de una disminución de $39 en las bencinas y el congelamiento de los precios hasta el 31 de marzo de 2027.

Sin embargo, ese acuerdo no fue respaldado por la totalidad de los gremios, por lo que algunos grupos mantenían su postura de continuar movilizados.

Uno de los puntos en donde se confirmó el retiro de los camiones durante la tarde fue la Ruta 68, a la altura de Pudahuel, luego de que los transportistas anunciaran que depondrían la movilización.

San Bernardo y Rengo también se mantenían paralizados este viernes; sin embargo, con el transcurso de las horas optaron por irse, aunque manifestaron sentirse decepcionados de los acuerdos.

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