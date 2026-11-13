Dominga López buscará quedarse con la corona: Así podrás ver la final de Miss Universo 2026 a través de Mega

13 nov. 2026 - 17:23 hrs.

La final de Miss Universo 2026 se podrá seguir en vivo por las pantallas de Mega. El canal anunció que transmitirá el certamen de belleza el próximo martes 24 de noviembre, en una jornada en la que la chilena Dominga López buscará quedarse con la corona.

La transmisión comenzará después de Meganoticias Prime y contará con la conducción de Julio César Rodríguez, además de un panel de especialistas que comentará los distintos momentos de la competencia.

Así será la transmisión de Miss Universo 2026 por Mega

El programa tendrá un panel integrado por Edgardo Navarro, Carolina de Moras y Scarlette Hermosilla, quienes analizarán el desempeño de las candidatas y los detalles de cada etapa del certamen.

La competencia comenzará con la presentación de cerca de 120 participantes, de las cuales solo 30 avanzarán a la siguiente ronda. Luego, las semifinalistas desfilarán en traje de baño para definir a las 12 candidatas que continuarán en competencia con sus looks de gala.

Finalmente, cinco participantes llegarán a la última etapa, de donde saldrá la nueva Miss Universo.

La cobertura también incluirá despachos en directo desde Puerto Rico a cargo del periodista Leonardo Baeza, además de contactos con la familia de Dominga López, que seguirá la competencia desde la Región de Valparaíso.

Transmisión previa desde YouTube

La cobertura comenzará días antes de la transmisión televisiva. El domingo 22 de noviembre, desde las 19:20 horas, el canal de YouTube de Mega emitirá una previa con las pruebas que deberán enfrentar las candidatas ante el jurado.

El espacio estará a cargo de Poli Flores, Lady Ganga y Geraldine González, quienes mostrarán detalles de esta etapa y acompañarán a los seguidores de los concursos de belleza antes de la gran final.

De esta manera, la audiencia podrá seguir la participación de Dominga López tanto en las instancias previas como en la competencia principal del martes 24 de noviembre, que también estará disponible a través de MegaGO.

Todo sobre Miss Universo